Небо над Петербургом закрывали из-за тренировки сил противовоздушной обороны

На западе России прошла тренировка дежурных сил противовоздушной обороны с отработкой взаимодействия с гражданскими органами. В учениях задействовали истребители. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«28 февраля дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением», – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что в учениях были задействованы истребители, которые совершили вылеты для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя.

«В ходе тренировки дежурными силами ПВО отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации», – добавили в Минобороны.

Утром 28 февраля работа аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге была временно приостановлена. Власти города причину не уточнили. В то же время появились сведения, согласно которым воздушную гавань закрыли из-за неопознанного объекта в воздухе, а в небе над Петербургом находились истребители Су-35 и МиГ-31.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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