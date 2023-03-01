Финансовое состояние петербургского «Метростроя» на момент банкротства проверят вопреки желанию Смольного

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил экспертизу проверки финансового состояния «метростроя» на момент начала процедуры банкротства. Юристы и журналисты полагают, что таким образом на поверхность «всплывет» истинная причина разорения предприятия – острое желание Смольного его скорее закрыть.

28 февраля судья назначил экспертизу финансового состояния ОАО «Метрострой» на 2015-2021 годы, то есть то время, когда компания фактически была разорена.

Как уже ранее сообщал «Новый День», в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области случились не шуточные баталии за право проведения этой экспертизы. На экспертизе настаивали представители бывших совладельцев и генеральных директоров компании Вадима и Николая Александровых, однако категорически против выступали представители Смольного и всех его структур, причастных к процессу – от правопреемника «Метростроя» «МССС» до комитета управления государственным имуществом.

При этом юристы Александровых настаивали на том, что экспертизу оплатят сами бывшие совладельцы компании. По их словам, вскрывшиеся подробности раскроют истинные причины банкротства старейшей метростроительной компании. Так, «Метрострою», который испытывал финансовые трудности в 2018 году, в 2019 году за счет контрактов по прокладке тоннелей в Москве удалось восстановить пошатнувшееся положение, однако все эти победы нивелировал пришедший тогда на место губернатора Александр Беглов, который тут же разорвал в одностороннем порядке все контракты с «Метростроем» и распорядился создать свое предприятие – упомянутый выше «МССС». Именно это, по мнению журналистов, и хотели скрыть чиновники Смольного.

Однако назначение судом экспертизы тоже прошло не без происшествий. Как передают «Сенсаций.Нет», за несколько минут до оглашения вердикта свои ходатайства подали представители двух конкурсных управляющих «Метростроя» – бывшего и действующего. Они просили провести экспертную проверку еще по огромному количеству пунктов, которые, в итоге, попали в резолютивную часть решения суда. Причем оплату почти в 1 миллион рублей присуждено разделить поровну между отцом и сыном Александровыми и управляющими Мариничевым и Авдеевым.

Напомним, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во всех проблемах петербургской подземки всегда и везде винит ныне уже обанкроченный «Метрострой». Так, например, он постоянно рассказывает о том, что новому предприятию «МССС» приходится что-то чинить и латать, а также о том, что отдельное оборудование не могут передать метростроителям из-за того, что они находятся в залоге в банках.

Тем временем сам «МССС» не построил и не сдал пока ни одной станции.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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