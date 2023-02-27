Стало известно почему петербургские власти препятствуют экспертизе истинных причин «банкротства» компании «Метрострой»

28 февраля в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области должен решиться вопрос о проведении экспертизы состояния компании «Метрострой» на момент начала процедуры банкротства предприятия. При этом результаты экспертизы очень хочет увидеть бывший гендиректор предприятия и очень не хотят нынешние «хозяева» Смольного.

Смольный всячески пытается не допустить проведения экспертизы по банкротству петербургского ОАО «Метрострой». Как сообщают СМИ , сразу несколько подконтрольных петербургскому правительству организаций выступает резко против определения финансового состояния старейшей организации на момент начала банкротства компании.

В 2020 году временный управляющий «Метростроя» Григорий Авдеев направил в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам компании бывших директоров отца и сына Александровых. Почему-то временный управляющий посчитал именно их виновными в банкротстве. Логика «железная» – если они заключали со Смольным контракты на строительство метрополитена, которые оказались убыточны. Причем вины властей Петербурга в банкротстве «Метростроя» истец, вроде как, и не разглядел.

Вторая часть этого процесса случилась в 2022 году, когда уже вовсю шло конкурсное производство, а конкурсные управляющие не усмотрели в действиях города никаких нарушений, за дело пришлось браться кредиторам «Метростроя». Именно они направили в суд несколько заявлений, в которых подробно изложили обстоятельства деятельности городских структур, в том числе новоиспеченного АО «Метрострой Северной столицы», которые были направлены на создание имущественного кризиса, вывод активов и намеренную ликвидацию предшественников.

И вот уже тут в числе привлекаемых к субсидиарной ответственности оказались правительство Санкт-Петербурга, городской Комитет имущественных отношений, ГУП «Петербургский метрополитен», Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга и АО «МССС». Бывшие совладельцы и руководители предприятия отец и сын Александровы выразили желание провести судебную экспертизу – причем за свой счет, но все вышеперечисленные организации выступили против. В качестве формальной причины было названо «затягивание процесса». Почему формальное? Потому, что конкурсное производство продлено до конца августа 2023 года, а экспертиза проводится 2 месяца.

Есть мнение, что увидеть результаты экспертизы Смольный не хочет по одной простой причине – всплывут подводные камни и выяснится, что процедура банкротства была незаконной с самого начала. К слову, «Компромат групп» не так давно предоставили вполне себе вменяемые доказательства того, что подчиненные Александра Беглова и он сам очень боятся быть привлеченными к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве.

Настолько боятся, что принадлежащая им структура «МССС» выкупила 1,5 млрд долгов у «Россельхозбанка» – одного из кредиторов, заявивших и поддерживавших требование о привлечении к субсидиарной ответственности городских структур и АО МСС. И уже руками самого банка, формально продолжающего числиться кредитором Метростроя, подконтрольные Смольному структуры начали пытаться (нужно сказать, что безуспешно) выводить самих себя из-под ответственности за банкротство «Метростроя».

Итоги петербуржцы и гости Северной столицы могут наблюдать прямо сегодня – в Петербурге практически не строится метро. С момента «замещения» «Метростроя» на принадлежащий Смольному «МССС» не было сдано ни одной станции и ближайшие запланированы только на 2024 год. Сроки сдачи остальных тоже постоянно переносятся.

Сам губернатор Александр Беглов только за последние 3 месяца несколько раз выдавал в эфир противоречащую друг другу информацию. Например, по его словам, метростроители готовы были начать строить продолжение Красносельско-Калининской линии до «Каретной» в декабре 2022, однако конкурс на проектирование этой линии был объявлен только в феврале 2023 года. Помимо этого, неизвестна судьба щита «Надежда», ранее принадлежавшего «Метрострою» – сначала губернатор Петербурга говорит, что щит разукомплектован и требует ремонта, потом его якобы уже готовы поставить уже в марте на строительство продолжения «зеленой» ветки метрополитена.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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