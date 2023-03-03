Вменили покушение на теракт: арестован школьник, пытавшийся поджечь военкомат в Ленобласти

Подростку, пытавшемуся поджечь военкомат в городе Кировске Ленинградской области, предъявлено обвинение по статье о покушении на теракт. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Суд избрал для 16-летнего школьника меру пресечения в виде заключения под стражу.

По информации СКР, 28 февраля подросток бросил бутылки с зажигательной смесью в дверь здания военного комиссариата в Кировске, но «довести свой преступный умысел не смог по независящим от него обстоятельствам».

Юного поджигателя задержали. Впоследствии суд арестовал его.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства ЧП. Юноша проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что школьник пришел к военкомату около десяти вечера и бросил две бутылки с зажигательной смесью, но пожар так и не начался. Действия подростка заметил сторож и позвонил в полицию. Юноша собирался бросить еще один «коктейль Молотова», но, увидев правоохранителей, выкинул бутылку в сугроб и пытался сбежать. После задержания у нарушителя нашли еще одну бутылку с зажигательной смесью и тряпки. Известно, что подросток учится в одной из самых престижных гимназий Петербурга, на учете не состоял.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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