Власти Петербурга хотят ввести курортный сбор для туристов с 1 августа

Власти Санкт-Петербурга планируют ввести курортный сбор с 1 августа 2023 года в качестве эксперимента. Размер сбора составит 100 рублей в день. Его будут платить совершеннолетние туристы, проживающие в объектах размещения более суток. Об этом говорится в проекте постановления правительства города «О проекте закона Санкт-Петербурга «О введении курортного сбора на территории Санкт-Петербурга», опубликованном 7 марта на сайте городской администрации в разделе «Антикоррупционная экспертиза».

Согласно документу, эксперимент по уплате курортного сбора проводится «в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в Санкт-Петербурге».

Курортный сбор планируют взимать на всей территории города с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2024 года. Платить его будут туристы, остановившиеся как в гостиницах, так и в «жилых помещениях, пригодных для временного проживания».

От уплаты курортного сбора будут освобождены местные жители, а также ряд льготных категорий населения, в том числе, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды войны, блокадники, Герои России и СССР, ветераны боевых действий, чернобыльцы, инвалиды I и II групп, малоимущие семьи, больные туберкулезом. Сбор также не будет взиматься с прибывших в Петербург на лечение.

Напомним, президент России Владимир Путин в декабре прошлого года подписал закон о продлении пилотного прооекта по взиманию курортного сбора с туристов до конца 2024 года. В список участников были включены Санкт-Петербург и федеральная территория «Сириус». В настоящее время курортный сбор взимается в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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