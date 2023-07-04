В Санкт-Петербурге туристы будут платить курортный сбор с 1 апреля 2024 года

В Санкт-Петербурге курортный сбор начнут взимать с 1 апреля 2024 года. Соответствующий закон подписал губернатор Александр Беглов.

«В соответствии с законом «О введении на территории Санкт-Петербурга курортного сбора», с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года на территории Санкт-Петербурга проводится эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов...» – говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации.

Закон вступит в силу с 1 октября нынешнего года, при этом до 1 апреля 2024 года туристы не будут оплачивать курортный сбор, размер которого составит 100 рублей с человека за одни сутки фактического проживания в отеле.

Отмечается, что за первый день заезда курортный сбор взиматься не будет. Кроме того, определены более 20 льготных категорий граждан, которые полностью освобождены от уплаты сбора.

«Средства, поступившие в бюджет Санкт‑Петербурга от уплаты курортного сбора, будут использоваться исключительно для финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры», – добавили в мэрии.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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