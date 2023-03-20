Петербург снова проиграл Москве. На этот раз – по уровню зарплат в регионе

Петербург занял лишь седьмое место в рейтинге регионов по уровню зарплат. Москва ожидаемо стала первой. При этом Петербург за годы губернаторства Александра Беглова успел перегнать столицу по расходам во многих сферах при явном отставании доходов населения.

В рейтинге, составленном агентством РИА Новости на основе данных Росстата, Петербург занял лишь седьмое место среди всех регионов по зарплатам в различных отраслях. Ожидаемо, самое высокооплачиваемой сферой стала IT, где сотрудники в среднем зарабатывают 149 тысяч рублей в месяц.

Лидирующую позицию заняла Москва – здесь сферой с самыми высокооплачиваемыми должностями стал финансово-банковский сектор со средней зарплатой 224 тысячи рублей. Впереди Петербурга также оказались Сахалинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Якутия и Чукотка.

Стоит отметить, что уровень расходов населения в Петербурге, превышающий по многим пунктам московский, уже не впервые вызывает опасения у экспертов и горожан. Так, в конце прошлого года, согласно рейтингу журнала The Economist, инфляция в городе на Неве в 2022 году значительно превысила столичную, составив 19,4% против 17,1%. В 2021 году ситуация была аналогичной – 8,7% к 7,1% соответственно.

Кроме того, по данным международной базы данных Numbeo, в рейтинге «дороговизны» жизни Петербург находится на 279 месте, тогда как Москва – на 287. Перегнал Петербург столицу и по стоимости базовой продуктовой корзины. Она в среднем обходится петербуржцам в 4082 рубля, а москвичам – 4047 рублей.

При этом петербуржцы не раз обращали внимание на «странности» тарифной политики Смольного. Так, летом прошлого года в Петербурге были проиндексированы тарифы на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов. Единый регоператор НЭО установил тариф, на 30% превышающий прежний, хотя согласно распоряжению правительства РФ № 3073-р, «потолок» максимальной индексации был установлен не более 6,3%.

Похожие проблемы возникли и с индексацией тарифов на ЖКХ в декабре минувшего года. Она не должна была превысить 9%, однако в «платежках» за декабрь многие петербуржцы получили двух- и трехкратный рост цен на отопление при относительно теплой погоде.

Стоимость пользования общественным транспортом в Петербурге также вызывает большие вопросы. С 1 января плата за проезд в метро составила 70 рублей без учета скидок, тогда как в Москве разовая поездка без льгот на всех видах транспорта обойдется пассажиру в 62 рубля.

Вероятно, по этим причинам Петербург не смог войти в тройку лидеров списка российских городов с самым высоким уровнем жизни от Финансового университета при правительстве РФ. Жизнь в Петербурге дорогая, но это отнюдь не влияет на ее качество, а доходы населения значительно уступают уровню Москвы и других регионов. Команда губернатора Александра Беглова демонстрирует отсутствие управленческих навыков и способности своевременно и грамотно реагировать на внешние вызовы ради благосостояния горожан, предпочитая «выворачивать карманы» непомерными налогами, штрафами и инфляцией.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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