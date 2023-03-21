Петербургские чиновники вновь начали строить метро только «на бумаге». За 4 года Беглова у власти не открыто ни одной станции

Некое «шевеление» метростроителей в районе улицы Туристкой говорит только о том, что власти Санкт-Петербурга начали создавать видимость активного развития подземки. Вот только новых станций нет с 2019 года, а губернатора Петербурга постоянно ловят на «неточностях» в разговорах о планах строительства.

В Петербурге уже вторую неделю победно «начинают строить» продолжение зеленой линии от действующей ныне Беговой до Планерной и далее. Это стало необходимостью после того, как губернатор города несколько раз пообещал начать прокладку тоннеля в марте 2023 года. Прокладку еще не начали, да и вряд ли приступят в ближайшее время, но рассказывают СМИ о том, что «Метрострой Северной столицы» якобы вот-вот начнет.

Это, мягко говоря, не правда. Во-первых, как уже ранее сообщал «Новый день», для того, чтобы начинать работы, необходим щит «Надежда» в собранном состоянии, он до сих пор разукомплектован и надежды на то, что дефицитные запчасти будут поставлены в ближайшее время тают с каждым днем. Да и контракт на поставку запчастей для горнопроходческого оборудования из Германии заключен до конца 2023 года, то есть формально поставщик имеет право исполнить обязательства 31 декабря.

Кроме того, стало известно, что в Смольном было принято решение о сокращении бюджетов всех строящихся линий метрополитена. Так что проблемы сегодня не только у станций «Туристская» и «Планерная», но и у еще даже не открытой коричневой, Красносельско-Калининской линии. Есть небольшая вероятность, что первые две станции «Казаковская» и «Путиловская» все-таки будут построены до конца 2024 года, а вот то, что эта ветка когда-то будет продолжена дальше до «Каретной» вызывает большие сомнения.

Как уже сообщали петербургские СМИ, эта линия имеет некий «эффект Бенджамина Баттона» – в декабре 2022 года Александр Беглов рассказывает о том, что она находится «в работе», в январе говорит о том, что она спроектирована, в феврале Смольный объявляет конкурс на проект, а в марте выясняется, что ни одна проектная организация не подала заявки на тендер и его будут проводить заново. При этом власти Петербурга продолжают убеждать жителей города в том, что «несмотря ни на что, сроки сдачи объектов не переносятся». Правда, как уже сообщалось ранее, с карт города бесследно пропали объекты, которые должны быть сданы в 2027 году.

Зачем подрядчик и Смольный откровенно обманывает общественность? Для того, чтобы показать, что предприятие, принадлежащее Смольному, «Метрострой Северной столицы» что-то делает. Это необходимо как минимум для репутации самого Александра Беглова, у которого в 2024 году выборы. Таким образом Беглов и его команда собирается сгладить весь негатив, который возник после того, как они фактически приняли непосредственное участие в банкротстве работавшего еще в 2019 году ОАО «Метрострой». Есть версия, что разорено предприятие было намеренно, чтобы создать собственное и управлять им изнутри Смольного. Вот только за все годы работы «Метрострой Северной столицы» так и не построил ни одной станции.

Как сообщил в своем недавнем интервью «Невским новостям» петербургский предприниматель Евгений Пригожин, обманывать и делать вид, что «я раньше такого не говорил» в принципе у губернатора Беглова, что называется, «в крови»:

«Когда Беглов пришел, и я сейчас «посыпаю голову пеплом», тогда «дурил народ» и помогал ему встать на место губернатора, то одним из основных его обещаний было строительство еще семи станций метро к 2024 году. На момент его прихода в роскошные губернаторские хоромы в Питере было 72 станции метро. Сегодня их – 70, в том числе открытые перед выборами три станции: «Дунайская», «Шушары», «Проспект Славы», которые строились при Полтавченко и к Беглову отношения не имеют, в ближайшие годы, как пишут СМИ, их станет 64. На капитальный ремонт закроются еще шесть станций. Еще один губернаторский срок товарища Беглова и под землей можно будет ходить только пешком, и то небезопасно. Вот и результат четырехлетней деятельности. Налицо, как я считаю, рассовывание по карманам городского бюджета и уничтожение Петербурга.

Итог арифметики – обещал 79 станций, а будет 64. Я понимаю, деньги, но как 15 станций можно украсть у людей? Борзых щенков в городе не хватает?»

Сегодня в Петербурге действительно есть четкие планы только по закрытию действующих станций подземки на ремонт и расширению зон платной парковки. Все остальные сроки, как можно было убедиться, «плавающие» – чиновники то уже «строят» даже не спроектированные станции, то «устанавливают» горнопроходческий щит, который до сих пор разукомплектован.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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