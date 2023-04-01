Губернатор Петербурга выдумал «альтернативную историю» города и обвинил предшественников в низких темпах строительства метро

Александр Беглов, ранее никак не принимавший участия в строительстве петербургского метрополитена, в очередной раз нашел себе оправдание. По мнению губернатора Петербурга, в низких темпах развития подземки виноваты его предшественники и компания-банкрот «Метрострой».

Выступая на Совете муниципальных образований Санкт-Петербурга, губернатор города Александр Беглов рассказал собравшимся некую «альтернативную историю» петербургского метростроения последних лет. Причем складывается ощущение, что сам Александр Беглов во все сказанное искренне верит.

Так, например, собравшиеся узнали, что щит «Надежда», оказывается, принадлежал Смольному:

«Наш щит «Надежда», это 10,5 метров, двухпутный, взяли и отдали в Москву. Мы его сейчас получили в полуразобранном состоянии. А это немец. Вот сейчас мы его заведем и где-то в апреле обязательно его запустим», – заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Проблема в том, что щит «Надежда» и тогда, в 2019 году и, что немаловажно, сегодня принадлежал и принадлежит ОАО «Метрострой». Компания его приобретала для конкретных работ на конкретных проектах, причем проектах готовых и одобренных Главгосэкспертизой – это продолжение «зеленой» линии метрополитена. Кстати, именно для этих работ сегодня этот щит снова пытаются собрать в районе будущей станции «Туристская», только уже другая компания.

Причем губернатор Беглов в более ранних своих речах говорил о том, что щит начнет проходку в марте, сегодня же другая отправная точка – апрель. И эти сроки тоже не окончательные. Как уже ранее рассказывал «Новый День», контракт на поставку запчастей заключен до 31 декабря 2023 года. Никаких других сроков в договоре нет и все эти назначения дат – это сугубо губернаторская выдумка, которая имеет мало общего с реальной ситуацией.

Немаловажен и контекст, в котором Беглов вообще упомянул щит «Надежда». В этот момент он описывал ситуацию, с которой якобы столкнулся, когда только заступил на пост врио губернатора в 2018 году:

«2018 год. Я тогда понимал, что нужно ввести три станции «Дунайская-проспект Славы-Шушары». Потому, что метро – это сложный инженерное сооружение, а для нас оно имеет двойное назначение, потому что по сравнению с Москвой – оно глубокого заложения. У нас есть станции, где до 120 метров. Не просто. Это сложный процесс строительства метро в Петербурге. И мы нянчились с «Метростроем» как дитя. Я просто это терпел для того, чтобы ввести эти три станции. Если бы тогда мы не перетерпели, не создали соответствующие условия, то этих трех станций сегодня бы не было по большому счету».

Дело в том, что среди указанных трех станций всего одна – глубокого заложения, это «Проспект Славы». «Шушары» находится на поверхности, а «Дунайская» разрабатывалась открытым способом. Любопытно другое – для строительства «фиолетовой» линии, к которой относятся эти станции, не нужен был щит «Надежда» – там был совершенно другой проект и другое оборудование. Именно поэтому компания «Метрострой», находясь в своем полном праве, отправила принадлежащее ей оборудование и сотрудников в столицу – там как раз прокладывались станции открытой недавно «Большой кольцевой линии» (БКЛ). «Метрострой» тогда находился не в самом лучшем финансовом состоянии и не имел возможности простаивать. Что, к слову, не помешало спустя год объявить процедуру банкротства предприятия. Как сообщают СМИ только потому, что Смольному был необходимо собственное метростроительное предприятие (у правительства Петербурга не было контрольного пакета акций «Метростроя»).

В итоге, три станции были сданы, однако не перед выборами нынешнего губернатора, как он и рассчитывал, а уже после. Нужно сказать, что это не сильно повлияло на результаты самих выборов – Беглов все-таки стал градоначальником, но, судя по тому, что в своих речах он постоянно обвиняет в низких темпах развития метро именно разоренный при его правлении «Метрострой», у Александра Беглова сохранилась какая-то личная обида.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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