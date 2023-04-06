Пригожин обратился к главе СК Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело против Беглова

Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Предприниматель обратил внимание, что в Северной столице сложилась весьма негативная ситуация, связанная с сохранением объектов культурного наследия. В общей сложности сейчас в заброшенном состоянии находятся порядка 850 объектов культуры – как под охраной государства, так и федеральной или городской и частной собственности.

Некоторые из таких заброшенных объектов культурного наследия перечислены в письме Пригожина, которое было опубликовано пресс-службой компании «Конкорд».

Бездействие городских властей в лице губернатора Беглова, как отметил Евгений Пригожин, не только приводит к утрате объектов культурного наследия, но и нарушает действующее законодательство страны.

Бизнесмен добавил, что в действиях главы города усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 243 Уголовного кодекса Российской Федерации.

«Возбудить уголовное дело в отношении губернатора Петербурга», – обратился к председателю СК РФ Пригожин.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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