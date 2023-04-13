Пригожин перечислил причины, почему Беглова нужно досрочно снять с должности губернатора

Евгений Пригожин направил председателю Госдумы Вячеславу Володину обращение. В заявлении предприниматель объяснил, почему необходимо досрочно убрать губернатора Петербурга Александра Беглова с должности.

По словам Пригожина, в Северной столице с 2019 года не решаются системные проблемы. Так, Смольный провалил введение реформ транспортного обслуживания населения и уборки внутридворовых территорий, а также мусорную реформу. Множество действий городского правительства вызывают лишь критику со стороны петербуржцев.

«Критику населения вызывает ежегодное отсутствие уборки города в зимний период, экономически необоснованные повышения взносов на капитальный ремонт и стоимости услуг ЖКХ, отсутствие развития метрополитена, отсутствие надлежащего содержания объектов культурного наследия и иных зданий, ненадлежащее содержание дорог, нехватка детских садов и школ и т.д. Кроме того, в Санкт-Петербурге наблюдается рост уровня коррупции, кумовства, а также ухудшение инвестиционного климата», – сказано в письме, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».

Предприниматель уточнил, что так Смольный во главе с Бегловым фактически дискредитировал себя и окончательно подорвал доверие горожан. По этой причине у градоначальника низкий электоральный рейтинг, а в обществе растет социальная напряженность, заметил Пригожин.

«При этом, согласно нормам Федерального закона от 21.12.2021 N 414-Ф3 «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (далее – Закон N 414-Ф3), механизм отставки главы субъекта РФ, утратившего доверие населения, отсутствует. В тоже время, согласно статье 3 Конституции Российской Федерации носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ», – добавил бизнесмен.

Он попросил рассмотреть возможность подготовки и принятия в Госдуме законопроекта, который внесет поправки в действующий закон. Изменения должны позволить досрочно прекратить полномочия губернатора, если не менее 10% избирателей проголосуют за его отставку.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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