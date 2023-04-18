«Во всем виноваты банки, частники и старый Метрострой»: Александр Беглов нашел «ответственных» за срыв строительства метро

Петербургский губернатор в очередной раз нашел «виноватых» в том, что в Петербурге не строится метро. По его мнению, это практически все, кроме самого Александра Беглова, чиновников Смольного и подконтрольных им организаций.

18 апреля на заседании правительства Санкт-Петербурга был поднят вопрос строительства метрополитена. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры отчитался о том, что в 2022 году было израсходовано 26 млрд рублей на строительство подземки, а в будущие годы планируется потратить 30, 50 и 70 млрд рублей. При этом надо напомнить, что ни одной станции или новой линии за все годы губернаторства Александра Беглова построено не было. Если не считать «Дунайскую», «проспект Славы» и «Шушары», сданные в 2019 году и к строительству которых нынешний градоначальник никакого отношения не имел.

По планам, 3 новых станции будут сданы только в 2024 году – это спроектированные почти 20 лет назад «Казаковская», «Путиловская» и «Казаковская», которые строили сотрудники ОАО «Метрострой». Компания в 2021 году была объявлена банкротом и при прямом участии чиновников Смольного – в 2020 году вместо того, чтобы рассчитаться с «Метростроем» за проделанную работу, городские власти вложили средства в уставной капитал новой организации «Метрострой Северной столицы». Теперь именно эта компания, контрольным пакетом которой владеет Смольный, получает озвученные выше средства из городского бюджета.

Журналисты неоднократно находили объяснения тому, почему в строительство метрополитена Петербурга вкладывается все больше и больше средств, а отдачи не видно – в прошлом году была обнародована служебная записка из Смольного, в которой расписывались существенные отставания в сроках и некомпетентность руководства «МССС». В этом году стало известно о том, что при растущих аппетитах начальства предприятия, у людей рабочих специальностей много лет не индексировались ни зарплаты, ни тарифы по выработке.

При всей очевидности проблемы, сам губернатор Петербурга уже полгода рассказывает одну и ту же историю о том, что в низких темпах строительства метрополитена виноваты все вокруг, кроме, собственно, Смольного и его самого. И если в декабре 2022 года он обвинял только разоренный «Метрострой» и банки, у которых в залоге находится часть оборудования, то к апрелю 2023 года виноватыми стали еще и некие «коварные» частники, которые не отдают городу землю под строительство депо Приморском районе:

«Продали эту землю! Она находится в частных руках. Нет депо – нет метро, не может работать депо. У нас зависают три станции. Мы сейчас ведем жесткие переговоры с владельцами этой земли для того, чтобы город забрал. Потому что мы не можем развивать метро без депо. У нас вот такая ситуация непростая, сложная», – заявил Беглов на заседании правительства 18 апреля, обвинив тем самым и покупателей земли и команду своего предшественника на посту губернатора.

Как полагает «Фонтанка», скорее всего, градоначальник имел ввиду депо «Коломяжское». Видимо, это такой задел на будущее, кого будут обвинять в несвоевременной сдаче продолжения «зеленой» линии метро. Нужно напомнить, как ранее уже сообщал «Новый день», уже 4 месяца губернатор и подконтрольный ему «МССС» рассказывают о том, что строительство станций «Богатырская» и «Каменка» начнется в марте, потом в апреле. Сегодня уже были озвучены новые сроки «в конце второго квартала 2023 года». Только оно все не начинается – для этого нужно отремонтировать проходческий щит «Надежда», а контракт с поставщиком запчастей заключен до 31 декабря 2023 года. Сроки сдачи новых станций по плану – 2026 год. Видимо, в тот момент, когда стало очевидно, что никакой стройки в ближайшее время не начнется, в Смольном выдумали новых «виноватых» – потому, что в конце своего выступления губернатор Беглов сообщил, что «городским властям уже удалось выйти из кризиса».

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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