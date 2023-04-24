Юные петербуржцы посетили места, которые защищали герои фильма «Ржев» Евгения Пригожина

Школьники из Санкт-Петербурга возложили цветы к подножию Ржевского мемориала в честь подвига советских солдат. Поездка организована при поддержке депутатов Заксобрания.

Величественный монумент установили три года назад в городе воинской славы Ржеве. За прошедшее время мемориальный комплекс стал главной достопримечательностью Тверской области. За год до этого россияне смогли увидеть военную драму «Ржев», сюжет которой рассказал о вкладе защитников города в Великую Победу.

Близится одно из знаковых событий для истории страны, 9 мая россияне отметят 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Уже сейчас проводятся приуроченные к этому дню мероприятия. Так, в прошлую пятницу 21 апреля петербургские депутаты свозили учащихся шести василеостровских школ к Ржевскому мемориалу Советскому солдату. Дети почтили память героев возложением цветов и тематическими стихами.

«Ржевский мемориал Советскому солдату посвящен знаменитой Ржевской битве – кровопролитному сражению, длившемуся 14 месяцев с 8 января 1942 по 31 марта 1943 года. В ходе изматывающих боев погибло, по разным данным, около миллиона советских солдат и сотни тысяч были ранены. Эти события имели важнейшее стратегическое значение и помогли переломить ситуацию на всем советско-германском фронте в пользу Красной армии», – рассказал на своей странице Юрий Гладунов.

«Главной целью мероприятия было проведение акции памяти на Ржевском мемориале у памятника Советскому солдату. Дети зачитали стихи о Великой отечественной войне и вспомнили о том подвиге, который совершили наши предки в 1941- 1945 годах», – дополнил Константин Чебыкин.

Годы войны действительно стали настоящим испытанием для Ржева и окрестных территорий. Многие населенные пункты оказались стертыми с лица земли, а их население было уничтожено. Такова, например, история деревни Овсянниково. Воспоминания о ней сохранились только в памяти фронтовиков и местных жителей. Так, уже после окончания войны, Вячеслав Кондратьев описал свой опыт боев под Ржевом в повестях, часть которых позже экранизировали.

Уже в наши дни по одной из них – «Искупить кровью», была снята военная драма «Ржев». В сюжете показан один день защиты красноармейцами села Овсянниково. Несуществующую ныне деревню пришлось воссоздавать на петербургском полигоне. А образы героев актеры отчасти собирали по материалам из семейных архивов.

Инициатором проекта выступил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, который также имеет прямое отношение к событиям прошлого и творчеству Кондратьева. В повести автора-фронтовика упомянут дед предпринимателя, который также прошел Ржевскую мясорубку. Фильм «Ржев» по сути стал первым за долгие годы упоминанием города в художественном кинематографе.

Несмотря на трагическую страницу в истории, сегодня Ржев стал популярным туристическим маршрутом. Благодаря всем тем, кто по крупицам собирал память о прошлом этого героического города, Ржев превратился в крупный патриотический центр. Так, с момента открытия мемориала его уже посетило свыше 3,5 млн человек. Причем, историей Победы интересуются не только россияне. Огромное впечатление 25-метровая статуя Советского солдата произвела на студентов из Непала, Шри-Ланки и Индии. В текущем году в Ржеве к годовщине Победы также запланировано множество памятных мероприятий.

Ржев, Екатерина Попова

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