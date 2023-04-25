В Петергофе обнаружили человеческие кости

На территории Петергофа обнаружили скелетированные останки человека. На месте работает следственно-оперативная группа.

О страшной находке в полицию сообщил прохожий. Он увидел в Троицком ручье, который протекает по территории Александрийского парка в Петергофе, кости, похожие на человеческие.

Прибывшие на место оперативники обнаружили череп, тазовую и берцовую кости. Останки отправили на экспертизу.

На прошлой неделе в двух районах Ленинградской области обнаружили человеческие останки. В Пикалево у реки Рядань нашли череп, а в районе гаражного комплекса под Выборгом прохожий обнаружил человеческую ногу, которая была упакована в целлофановый пакет.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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