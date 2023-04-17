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Понедельник, 17 апреля 2023, 12:30 мск

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В Ленобласти прохожие обнаружили череп и ногу человека

В двух районах Ленинградской области обнаружили человеческие останки. Личности погибших устанавливают правоохранительные органы.

Страшную находку сделал прохожий в Пикалево. Мужчина гулял у реки Рядань и обнаружил челюсть человека. Очевидец вызвал полицию, прибывшие на место криминалисты рядом с челюстью нашли череп.

Позднее в районе гаражного комплекса под Выборгом прохожий обнаружил человеческую ногу. Конечность была упакована в целлофановый пакет. Есть сведения, что речь идет о правой ноге, на которой был надет бежевый носок.

Все найденные останки были переданы на экспертизу. Правоохранители устанавливают причины смерти и личности погибших.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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