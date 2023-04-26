Отчитываясь перед ЗакСом, Беглов придумал новые сроки начала строительства «зеленой» линии метро

Уже третий раз за 2022 год губернатор Санкт-Петербурга называет новые сроки начала строительства продолжения Невско-Василеостровской линии петербургского метрополитена. Теперь – в июне, до этого назывались март и апрель. Очевидно, что новых станций можно в ближайшие годы не ждать.

Выступая 26 апреля с отчетом перед депутатами петербургского Законодательного Собрания, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов затронул тему строительства метрополитена. Нужно сказать, что несмотря на очередной перенос сроков строительства объектов, глава города стал последовательным в своих высказываниях – начиная с декабря Беглов обвиняет во всех бедах еще не построенного метрополитена предприятие «Метрострой», которое с августа 2021 года является банкротом.

«Чтобы выйти на высокие темпы работ, нужно разобраться с наследством по оборудованию. Часть изъята банками-кредиторами, у которых оборудование приходится брать в аренду. Почти вся техника – устарела, изношена и требует обновления. Несмотря на все эти трудности, мы строительство метро возобновили», – заявил Александр Беглов в ЗакСе.

Нужно сказать, что то же самое он уже говорил в декабре во время эфира на одном из городских телеканалов, а также в марте, выступая перед представителями муниципальных советов Санкт-Петербурга. Последний раз тему «плохого наследия, оставшегося от «Метростроя»» Александр Беглов поднимал 18 апреля на заседании правительства Санкт-Петербурга во время отчета Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Так, по версии Беглова, чиновники Смольного, оказывается, не уничтожили старейшее предприятие в городе, а наоборот, «спасли» город от «Метростроя», разорив его:

«Был пройден большой путь, чтобы спасти отрасль. А для этого – вернуть метростроение под контроль города. Наша городская компания – «Метрострой Северной столицы» – набирает обороты», – не моргнув глазом сообщил губернатор.

Нужно сказать, что неизменными остаются только тезисы о том, «кто виноват», а на вопросы «что делать» губернатор всегда отвечает по-разному. Это касается и сроков начала строительства продолжения «зеленой» линии метро на Севере. За это время была проделана «колоссальная работа» – будущим, еще даже не начатым станциям дали новые названия – теперь это не «Туристская» и «Планерная», а «Богатырская» и «Каменка». Вот только как уже сообщал «Новый День», сроки начала строительства этих станций были четко обозначены в январе – на март. В марте были так же четко обозначены сроки – на апрель. В середине апреля было сказано «в ближайшее время», а в конце уже появилась призрачная надежда, на то, что щит «Надежда» все-таки соберут к июню – именно эти новые сроки обозначил Александр Беглов.

Нужно напомнить, что из-за того, что сдвигаются сроки начала работ по прокладке тоннеля от «Богатырской» до «Каменки», сдвигается и срок сдачи объектов – сегодня запланировано открытие этих станций в 2026 году, однако очевидно, что сроки будут смещены на годы вперед. Кроме того, нет уверенности в том, что щит «Надежда», необходимый для строительства Невско-Василеостровской линии, вообще будет запущен до конца года. Несмотря на заявления градоначальника, срок на поставку запчастей для сложного оборудования немецкого производства в контракте стоит вполне определенный – 31 декабря 2023 года.

Именно поэтому нет никакой уверенности в том, что в 2024 году будут сданы станции «Путиловская», «Казаковская» и «Горный институт», о которых также уверенно говорит Беглов в своих речах – все остальные сроки уже давно вышли.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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