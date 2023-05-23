На не начатое продолжение «зеленой» линии петербургского метро выделили 90 млрд из бюджета

Деньги будут выделены в течение трех лет, новые станции «Богатырская» и «Каменка» должны быть сданы к 2026 году и по плану уже должны были давно начаться, однако согласованного проекта у метростроителей до сих пор нет. Что не мешает губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову уже полгода рассказывать о прокладке тоннеля.

23 мая стало известно сколько денег готов Смольный потратить на строительство продолжения Невско-Василеостровской линии петербургского метрополитена – 87,6 млрд рублей. Об этом «Ведомостям» сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры правительства города. Причем это будут первые станции метро, которые предприятие «Метрострой Северной столицы» будет строить самостоятельно – все предыдущие проекты остались им в наследство от предшественников, обанкротившегося в 2021 году ОАО «Метрострой».

Нужно напомнить, что начиная с января 2023 году губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ежемесячно обещает начать строительство этой линии метрополитена. Правда, каждый месяц сроки начала работы по прокладке тоннеля все время «смещаются». Как уже ранее сообщал «Новый День», в январе было обещано запустить проходческий щит к марту, в марте – к апрелю, в апреле – к июню.

И есть все основания полагать, что и в июне работы не начнутся. Во-первых, по той причине, что проект до сих пор находится на согласовании в Главгосэкспертизе. Во-вторых, потому, что в этом году уже было объявлено о сокращении финансирования этого строительства, причем существенного. В-третьих (и это самое важное) – предприятию, которое принадлежит Смольному, фактически нечем прокладывать тоннель. Для того должен быть использован щит «Надежда» немецкого производства, к которому больше года ищут запчасти. В конце 2022 года чиновникам удалось заключить контракт с поставщиками, однако контракт заключен до 31 декабря 2023 года и не факт, что ремонт горнопроходческого щита не продлится до этого срока – по крайней мере никаких других сроков в договоре подряда не указано.

Нужно напомнить, что ранее общественность возмущалась высокой стоимостью строительства двух станций метро «Зенит» и «Беговая» на той же зеленой линии петербургского метро – их суммарная стоимость превысила 40 млрд рублей, а сроки, напомним, были сжатые – метростроителям нужно было сдать станции к началу ЧМ-2018. К слову, как сообщают «Сенсаций.Нет», именно эта стройка и привела, в итоге, к банкротству компании «Метрострой». Вместо него теперь «МССС», у которого нет опыта в строительстве подобных объектов, а сумма на их строительство выделяется почти в два раза больше – 87,6 млрд, что вряд ли можно списать на «инфляцию».

Москва, Екатерина Попова

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