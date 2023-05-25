Шестая линия петербургского метрополитена до сих пор под вопросом, несмотря на «50-процентную готовность»

Источники из Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга сообщили, что две станции Красносельско-Калининской линии готовы на 50%, однако перехода между станциями «Путиловская» и «Кировский завод» все еще нет.

Отмечается, что строительство участка «коричневой» линии метро обошлось городу 60 млрд рублей. Это почти в два раза больше стоимости строительства продолжения «зеленой» линии от «Приморской» до «Беговой». Станции были возведены меньше чем за три года, а их стоимость составила 36,8 млрд рублей. Кроме того, как сообщают «Ведомости», после нескольких переносов сроков сдачи «Юго-Западной» и «Путиловской» готовность осталась на уровне 50%.

Кроме того, вопрос о переходе между станциями «красной» и новой «коричневой» линии до сих пор остается открытым. Ранее предполагалось, что тоннель между «подземками» будет пролагать между «Путиловской» и «Кировским заводом», однако в каком именно месте – до сих пор не ясно. Оба варианта проектов так и не были утверждены Главгосэкспертизой.

При этом с большой вероятностью открытие новых станций будет приурочено к губернаторским выборам в 2024 году, на которых будет участвовать и действующий глава Северной столицы Александр Беглов. Не исключено, что градоначальник пытается специально «подогнать» ввод станций в эксплуатацию именно к данному событию в попытке завоевать доверие горожан. Однако, если переход между «красной» и «коричневой» ветками так и не будет построен – полезность новой линии будет стремиться к нулю.

Стоит также отметить, что по планам петербургских властей Красносельско-Калининская линия должна состоять еще минимум из шести станций, однако Смольный до сих пор не может найти желающих спроектировать новые «подземки». Не так давно чиновники объявили новый конкурс на поиск подрядчиков, но все сроки уже давно вышли.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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