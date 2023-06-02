Сроки сдачи станций «Богатырская» и «Каменка» петербургского метро переносятся на несколько лет

Прокладка тоннеля от действующей станции метро «Беговая» может начаться в середине июня этого года, однако даже это не повлияет на сроки сдачи объектов в 2027 или 2028 году. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заверял, что новые станции зеленой линии метрополитена будут сданы не позднее 2026 года.

Смольный и «Метрострой Северной столицы» собираются заключать дополнительное соглашение на продление сроков строительства продолжения Невско-Василеостровской линии. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компетентные источники в правительстве Санкт-Петербурга, сроки сдачи тоннеля и двух станций метро – «Богатырская» и «Каменка» будут перенесены либо на 2027, либо на 2028 год.

При этом контракт, заключенный с «Метростроем Северной столицы», предусматривал сдачу этих объектов в 2026 году. Губернатор Санкт-Петербурга, выступая перед депутатами Законодательного Собрания в прошлом году также озвучивал конкретные сроки:

«Сейчас работы под землей идут полным ходом. Следующая задача – ускорить прокладку Невско-Василеостровской линии. Мы вернули из Москвы двухпутный щит «Надежда». Он даст нам техническую возможность подготовить к вводу в 2026 году станции «Богатырская» и «Каменка», – заявлял Беглов.

Правда, тогда же выяснилось, что двухпутный горнопроходческий щит «Надежда» немецкого производства находится в нерабочем состоянии, его необходимо было ремонтировать, восстанавливать и укомплектовывать, что в условиях санкций оказалось крайне проблематично. Конкурс на поставку запчастей объявляли и отменяли несколько раз, пока в конце 2022 года не нашли поставщика.

Правда, контракт на ремонт «Надежды», как оказалось, заключен до 31 декабря 2023 года, что не мешало губернатору постоянно анонсировать все новые и новые сроки его запуска. Как ранее сообщал «Новый День», по мнению губернатора, щит должны были запустить сначала в марте, потом в апреле, затем в июне. К слову, по данным «Коммерсанта», скорее всего последний анонс губернатора может все-таки оказаться правдой. Получается, что Беглов ее сказал только с третьей попытки.

А вот о переносе сроков сдачи новых станций на зеленой линии метро было известно давно – это стало понятно, когда была опубликована программа развития метро Петербурга и в ней оказалось только 4 станции – «Юго-Западная», «Путиловская», «Горный институт» и «Театральная». Ни «Богатырской», ни «Каменки» в программе не было, однако на это чиновники Смольного быстро нашли отговорку, дескать, «всё будет, просто мы в карту включили только те станции, на которые лимиты финансирования определены до 2025 года». Такой комментарий был получен «Комсомольской правдой» и получается, что общественность тогда попросту попытались обмануть.

К слову, в затягивании сроков строительства петербургского метрополитена Александр Беглов заранее обвинил обанкроченную в 2021 году компанию «Метрострой». Абсолютно во всех своих публичных выступлениях, касающихся строительства метрополитена, губернатор города как мантру повторял один и тот же тезис – о том, что «щит «Надежду» городу вернули в ненадлежащем состоянии». Проблема только в том, что сам щит принадлежал не городу, а компании «Метрострой», а сама компания была обанкрочена, причем, как утверждают «Сенсаций.Нет», абсолютно искусственно и при непосредственном участии чиновников Смольного.

Сделано это было для того, чтобы создать собственный «Метрострой Северной столицы», который больше, чем наполовину принадлежит Смольному и полностью контролируется чиновниками. За все время существования «МССС» в Петербурге не было построено ни одной станции метро, а те, что готовятся сдать к 2024 году – это наследие разоренного предшественника. Продолжение Невско-Василеостровской линии будет первым проектом, который структура Смольного будет делать самостоятельно и начала она ее, как можно заметить, с переноса сроков сдачи.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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