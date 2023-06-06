Смольный доверил проект коричневой линии петербургского метро москвичам из «Метрогипротранс»

Авторы так и не утвержденного проекта перехода со станции «Путиловской» на станцию «Кировский завод» будут проектировать всю остальную коричневую линию петербургского метрополитена вплоть до «Обводного канала-2» за 1,6 млрд бюджетных средств.

«Метрогипротранс» уже проектирует продолжение Красносельско-Калининской линии в направлении от «Юго-Западной» до «Сосновой поляны» за 990 млн рублей. Причем тендер достался московской компании при загадочных обстоятельствах, сопряженных со скандалом и судами. Так, в 2019 году конкурс на проектирование коричневой линии выиграл петербургский «Ленметрогипротранс», затем УФАС сделку заблокировал и повторно проведенный конкурс уже выиграли московские проектировщики.

Тогда петербургский институт впервые подал в арбитражный суд иск с требованием вернуть им право составлять проектную документацию самостоятельно. После этого было еще как минимум одно судебное разбирательство между проектными институтами. В декабре того же 2019 года АО «Метрогипротранс» подало иск к генеральному директору ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» Владимиру Маслаку, как к физическому лицу, а сумма исковых требований составила более 590 млн рублей. Разбирательства касались нарушений, связанных с налоговыми вычетами.

Несмотря на все эти публичные «разборки», компании вполне себе аффилированы с одними и теми же лицами, которые связаны, в свою очередь, с высшим руководством Смольного. Однако именно «Метрогипротрнас» разрабатывал проект перехода между «Путиловской» и «Кировским заводом», который до сих пор не прошел Главгосэкспертизу и ранее отправлялся на доработку. До этого был предложен другой вариант перехода, от петербургских конкурентов «Ленметрогипротранса», который якобы впоследствии устарел из-за изменившихся требований к безопасности.

Тем не менее, как сообщали журналисты «Сенсаций.Нет», проекта перехода между станциями той же коричневой линии петербургского метро до сих пор нет, и заверения губернатора города Александра Беглова о том, что в 2024 году новые станции будут открыты, остаются под большим вопросом. Самому губернатору эти объекты нужны, как сообщалось ранее, для предвыборного пиара. «Новый День» уже рассказывал, что вся эта линия метро в Петербурге имеет некую «обратную историю» – Беглов ее сначала «строил», потом «планировал», потом анонсировал конкурс на закупку проходческих щитов и только после этого был объявлен конкурс на проектирование.

Однако именно этот же московский проектный институт будет разрабатывать и продолжение Красносельско-Калининской линии до станции «Каретной». Как сообщает «Деловой Петербург», «Метрогипротрнас» снизили стоимость лота с первоначальных 1,8 млрд рублей до 1,575 млрд, однако это не означает, что решение окончательное. Как можно увидеть на примерах, в дело могут всегда вступить конкуренты с судебными тяжбами или же здравый смысл, когда проект оказывается нежизнеспособным.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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