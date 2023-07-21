У подрывателя банкомата в Санкт-Петербурге нашли пулемет Калашникова и патроны

Полицейские обнаружили оружие у мужчины, который заложил бомбу в отделение банка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел накануне ночью в отделении банка в Колпино на бульваре Трудящихся. Мужчина установил самодельную бомбу между стеной и банкоматом и поджег ее. В результате взрыва в помещении были выбиты двери и стекла. Один из банкоматов был поврежден, но до денег преступнику добраться не удалось.

Полиция установила местонахождение подозреваемого и задержала его. «В ходе обыска в арендованной им квартире и автомобиле обнаружены, предположительно, взрывчатое вещество, ручной пулемет Калашникова и патроны к нему. Данные предметы изъяты и направлены на экспертизу», – рассказала Волк.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом».

Кроме того, правоохранители считают, что злоумышленник мог совершить подобное преступление 14 июля в Калининском районе. Тогда преступник пытался вскрыть банкомат, но похитить деньги ему также не удалось.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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