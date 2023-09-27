Финляндия готова закрыть еще одно российское консульство

В Финляндии прекратят работу еще одного российского консульства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, гражданская инициатива о закрытии российской дипмиссии на Аландских островах поступит в парламент Финляндии после того, как набрала необходимый минимум подписей. Документ поддержали более 50 тысяч человек.

В прошлом году мэр города Турку Минна Арве потребовала от Министерства иностранных дел Финляндии закрыть консульство России. По ее словам, на фоне СВО на Украине у жителей города нет желания получать российские туристические визы.

В июле 2023 года в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте заявили, что страна отзывает согласие на работу генконсульства РФ в Турку с 1 октября.

Хельсинки, Зоя Осколкова

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