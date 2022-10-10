Мэр финского города потребовала убрать российское консульство

Мэр Турку Минна Арве потребовала от Министерства иностранных дел Финляндии закрыть консульство России. Об этом градоначальница написала в социальных сетях.

«Турку не нужно присутствие российского государства в городе. МИД может начать обсуждение закрытия консульства в Турку», – написала Арве. По ее словам, на фоне СВО России на Украине у жителей города нет желания получать российские туристические визы.

В то же время помощь россиянам с оформлением документов в Финляндии может оказывать посольство РФ в Хельсинки, считает глава администрации Турку.

Ранее мэрия города расторгла с генеральным консульством России договор аренды на ряд объектов недвижимости, включая здание, переоборудованное в церковь. В настоящее время в Финляндии находится четыре российских представительства: посольство в Хельсинки, генеральное консульство в Турку, консульство на Аландских островах в городе Мариехамн и почетное консульство в городе Куусамо.

Хельсинки, Зоя Осколкова

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