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Понедельник, 16 октября 2023, 13:00 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

В Петербурге мужчина откусил возлюбленной ухо в драке

Фото: Freepik

Житель Петербурга откусил возлюбленной ухо во время ссоры. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в Московском районе. Пара распивала спиртные напитки, когда между ними возник конфликт, переросший в драку.

Мужчина вцепился зубами в ухо возлюбленной и откусил часть ушной раковины. Девушке понадобилась медицинская помощь.

Пострадавшую увезли на скорой и обработали рану, после чего отпустили на амбулаторное лечение.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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