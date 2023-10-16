В Петербурге мужчина откусил возлюбленной ухо в драке

Житель Петербурга откусил возлюбленной ухо во время ссоры. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в Московском районе. Пара распивала спиртные напитки, когда между ними возник конфликт, переросший в драку.

Мужчина вцепился зубами в ухо возлюбленной и откусил часть ушной раковины. Девушке понадобилась медицинская помощь.

Пострадавшую увезли на скорой и обработали рану, после чего отпустили на амбулаторное лечение.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»