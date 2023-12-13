Жительница Ленобласти откусила соседу ухо из-за шума

В Ленинградской области соседи подрались из-за слишком шумной вечеринки. В результате один из них лишился уха.

Инцидент произошел в поселке Янино. Супружеская пара поднялась к жильцам этажом выше, чтобы пожаловаться на шум. Между соседями произошел конфликт.

Как заявил пострадавший, девушка напала на него со спины и откусила часть уха. Его оппонентка сообщила, что лишь защищалась, в то время как ее мужа избивали двое мужчин.

Сам шумный сосед после драки обратился с заявлением в полицию, передает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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