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Понедельник, 30 октября 2023, 17:02 мск

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Жительница Петербурга потеряла паспорт и оказалась замужем за африканцем

Жительница Санкт-Петербурга потеряла паспорт и выяснила, что ее выдали замуж за гражданина одной из африканских стран. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Обратившаяся в надзорный орган петербурженка утверждает, что не знакома с женихом, свадьбу не праздновала, а в дату заключения брака ее паспорт был утерян.

Как предположили в прокуратуре, иностранец использовал потерянный документ и заключил фиктивный брак, чтобы получить российское гражданство. В ближайшее время союз признают недействительным.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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