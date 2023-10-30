Жительница Петербурга потеряла паспорт и оказалась замужем за африканцем

Жительница Санкт-Петербурга потеряла паспорт и выяснила, что ее выдали замуж за гражданина одной из африканских стран. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Обратившаяся в надзорный орган петербурженка утверждает, что не знакома с женихом, свадьбу не праздновала, а в дату заключения брака ее паспорт был утерян.
Как предположили в прокуратуре, иностранец использовал потерянный документ и заключил фиктивный брак, чтобы получить российское гражданство. В ближайшее время союз признают недействительным.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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