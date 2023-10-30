В России хотят усложнить получение гражданства через фиктивный брак

Власти хотят усложнить получение гражданства РФ для иностранцев, чтобы использование фиктивных браков стало практически невозможным. В частности, предлагается установить минимальный срок нахождения в браке с гражданином России, постоянно проживающим в стране, для получения разрешения на временное проживание (РВП) вне правительственной квоты.

Согласно общему правилу, разрешение на временное проживание в РФ иностранный гражданин получает в пределах утверждаемой правительством ежегодной квоты. Последняя распределяется комиссиями, формируемыми в субъектах страны. В настоящее время ФЗ № 115 никакого срока совместного проживания мужа и жены не указывается. Поэтому для легализации своего миграционного статуса в России иностранцы заключают брак без намерения создания семьи, пишут «Известия».

По данным МВД России, в последнее время участились случаи, когда иностранец получает вид на жительство через фиктивный брак. При этом обычно заявитель не является биологическим отцом ребенка (гражданина РФ), с родственниками матери ребенка не знаком, в России находится непродолжительное время, в воспитании ребенка не участвует. Больше всего через фиктивные браки получают российское гражданство выходцы из Таджикистана, Армении, Украины, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии и Молдовы.

В Совете Федерации предлагают установить минимальный срок (два года) состояния в браке с гражданином России (при отсутствии ребенка, рожденного в браке), соблюдение которого необходимо для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке (вне квоты).

Москва, Зоя Осколкова

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