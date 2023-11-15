В российские больницы поставлялись поддельные медизделия из Азии

Мошенники снабжали российские больницы фальшивыми перчатками. Годовой оборот нелегальной продукции оценивается в 300 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По имеющейся информации, злоумышленники организовали канал поставок нестерильных латексных перчаток в нашу страну из Восточной Азии. Хранение фальсификата осуществлялось в складских помещениях, арендованных подконтрольными юридическими лицами на территории Московского региона», – говорится в сообщении.

Затем нелегальную продукцию поставляли в медицинские организации Москвы и Калининграда. В ходе обысков было изъято свыше двух миллионов пар медицинских перчаток с поддельной сопроводительной документацией.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». По предварительным оценкам, годовой оборот канала поставок превышает 300 млн рублей.

Полицейские задержали организатора незаконной деятельности. Предварительное расследование продолжается.

Калининград, Зоя Осколкова

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