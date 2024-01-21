В Ленинградской области произошел пожар на терминале морского порта

В Ленинградской области тушат пожар на терминале в порту Усть-Луга. Причины произошедшего устанавливаются. Как сообщил глава региона Александр Дрозденко, пострадавших нет.
По словам губернатора Ленобласти, возгорание произошло на терминале компании «Новатэк». «Проведена эвакуация персонала. К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса», – отметил Дрозденко.
В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. В настоящее время проводится заседание оперативного штаба. На место выехали специалисты администрации Ленобласти.
Местные жители сообщают, что слышали несколько взрывов, передает телеграм-канал «Shot».
18 января в Ленинградской впервые области сбили украинский беспилотник, который нес на себе три килограмма взрывчатки. В результате атаки пострадавших нет. Целью дрона был нефтяной терминал в Санкт-Петербурге.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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