Двойные стандарты патриотизма: кто управляет культурой в ЦВЗ «Манеж»

Губернатор Александр Беглов позволяет управлять культурой в Петербурге неоднозначным фигурам. Вот уже более года, директорское кресло Центрального выставочного зала «Манеж» занимает Анна Ялова, близкая родственница экс-президента Украины Петра Порошенко.

На первый взгляд может показаться, что ничего страшного в этом нет. Родственников, как говорится, не выбирают, и Анна Львовна может вполне соответствовать должности. Но не тут-то было, пишет Интернет-газета «Глас народа».

Во-первых, начать стоит с момента начала ее карьеры. В «Манеж» Ялова пришла в 2016 года, не имея профессионального музейного образования, и сразу стала заместителем директора. За семь лет работы, не отрываясь от производства, диплом она все-таки получила, более того смогла «очаровать» главу города Александра Беглова. Впоследствии он и назначил ее на пост управляющей городского бюджетного учреждения.

Во-вторых – довольно за малый срок, начиная с февраля 2023 года, когда она стала директором, Ялова сформировала директорат ЦВЗ, состоящий сплошь из граждан близких к несистемной оппозиции. Список фамилий обширен, но стоит отметить, что все они прошли тематическую подготовку в странах западной Европы, соответственно являются ярыми противниками СВО и действий российских властей.

В доказательство этому говорит сама деятельность госпожи Яловой и ее коллег на территории одного из главных культурных центров Северной столицы. Как сообщает один из сотрудников, в «Манеже» запрещаются любые попытки поддержать российских военных. Для несогласных это может закончится санкциями вплоть до увольнения.

Более того, любые заявки на проведения мероприятий, поступившие в «Манеж» из новых республик или от участников спецоперации, сразу отправляются «в корзину», без рассмотрения. И правда, согласно официальному сайту учреждения, за год на его территории не было организовано ни одной выставки в поддержку участников боевых действий или жителей Донбасса.

Несмотря на многочисленные протесты со стороны патриотически настроенных общественных деятелей и силовиков, никаких действий по изменению ситуации не проводится. Губернатор Беглов не только закрывает на это глаза, но будто и вовсе покровительствует новому директору «Манежа» и ее команде.

На фоне этого к главе города возникает ряд вопросов. В частности, как он при этом умудряется практически каждый день заявлять о поддержке Петербургом российской армии? Тем временем, чиновники Смольного не обращают внимание на совсем не патриотическую деятельность Яловой и ее коллектива.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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