После взрыва в Петербурге за медпомощью обратились шесть человек

Сегодня после взрыва около жилого дома на Пискаревском проспекте в Петербурге шесть человек обратились за помощью к медикам. Об этом говорится в сообщении городского комитета здравоохранения.

«За помощью к специалистам с жалобами на переживаемый стресс обратилось 6 человек, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами стрессовой реакции», – уточнили в комздраве.

В ведомстве также отметили, что на месте происшествия на Пискаревском проспекте работали 6 выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе – две реанимационных. «Первая бригада медиков прибыла на место через 10 минут после вызова. На месте ЧП постоянно находится необходимое число медиков», – сообщили в комитете.

Как сообщал «Новый День», по неофициальной информации, которую опубликовали телеграм-каналы, взрыв произошел после падения беспилотного летательного аппарата. Власти подтвердили факт ЧП, однако не уточнили его причины.

Санкт-Петербург, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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