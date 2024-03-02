После взрыва в Петербурге за медпомощью обратились шесть человек

Сегодня после взрыва около жилого дома на Пискаревском проспекте в Петербурге шесть человек обратились за помощью к медикам. Об этом говорится в сообщении городского комитета здравоохранения.
«За помощью к специалистам с жалобами на переживаемый стресс обратилось 6 человек, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами стрессовой реакции», – уточнили в комздраве.
В ведомстве также отметили, что на месте происшествия на Пискаревском проспекте работали 6 выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе – две реанимационных. «Первая бригада медиков прибыла на место через 10 минут после вызова. На месте ЧП постоянно находится необходимое число медиков», – сообщили в комитете.
Как сообщал «Новый День», по неофициальной информации, которую опубликовали телеграм-каналы, взрыв произошел после падения беспилотного летательного аппарата. Власти подтвердили факт ЧП, однако не уточнили его причины.
Санкт-Петербург, Елена Володина
© 2024, РИА «Новый День»