В Санкт-Петербурге мальчик катался на перилах в школе и оказался в реанимации

В Санкт-Петербурге 11-летний ребенок получил травмы, катаясь на перилах в школе. Мальчика госпитализировали.

Инцидент произошел в поселке Песочный. Школьник решил развлечься на перемене и покатился вниз по перилам, но потерял равновесие и упал на лестницу.

В результате ребенок попал в больницу. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы костей черепа и различные ушибы. За его состоянием сейчас наблюдают врачи.

В конце февраля в Омске девятилетний мальчик получил смертельную травму, катаясь на перилах лестницы. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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