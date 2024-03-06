В Санкт-Петербурге мальчик катался на перилах в школе и оказался в реанимации

В Санкт-Петербурге 11-летний ребенок получил травмы, катаясь на перилах в школе. Мальчика госпитализировали.
Инцидент произошел в поселке Песочный. Школьник решил развлечься на перемене и покатился вниз по перилам, но потерял равновесие и упал на лестницу.
В результате ребенок попал в больницу. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы костей черепа и различные ушибы. За его состоянием сейчас наблюдают врачи.
В конце февраля в Омске девятилетний мальчик получил смертельную травму, катаясь на перилах лестницы. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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