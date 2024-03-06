Губернатор Беглов неравнодушен к творчеству литовской гражданки Орбакайте

В Петербурге состоялся концерт певицы Кристины Орбакайте на сцене Большого концертного зала «Октябрьский». И это при том, что практически все площадки страны отказываются проводить ее выступления. Впрочем, тут, как всегда, не обошлось без помощи губернатора Беглова.

Сперва напомним. Некогда популярная исполнительница Кристина Орбакайте является гражданкой Литвы, враждебного нам государства, а с февраля 2022 года она и вовсе проживает в США. Да, дочь опальной Пугачевой воздерживается от прямых высказываний против СВО и вообще от каких-либо негативных слов в адрес России. Однако ее отсутствие четкой гражданской позиции как раз и вызывает у россиян больше всего вопросов. Мол, почему так? Но объяснить ее позицию, в принципе, можно. Артистка просто не рискует открыть рта, ведь выражение своей позиции может лишить ее заработка. Она же только за этим, собственно, в РФ и приезжает.

Вот и сейчас у нее проходит тур по российским городам. И хотя ранее Орбакайте сама рассказала об отмене ее концертов, администрация Петербурга проведению шоу в городе не препятствовала. Более того, сама выкупила билеты, выделив на эти цели, согласно сайту госпзакупок – внимание! – из городского бюджета 2 миллиона 570 тысяч рублей.

Правда, конкретное количество приобретенных Смольным билетов не уточняется, но как выяснила «Фонтанка», часть их была роздана горожанам. В частности, жителям муниципального округа «Левашово». При том, что цена на билет составляла порядка 8 тысяч рублей, неудивительно, что сами петербуржцы попасть на концерт поп-певицы не особо спешили.

Однако губернатору Беглову, похоже, уж очень хотелось, чтобы выступление Орбакайте в Северной столице ни только не провалилось, но и прошло при полном зале. Ведь градоначальник и сам является поклонником ее творчества, в прошлом году артистка выступала у него на дне рождения.

Впрочем, концерт Орбакайте в петербургском БКЗ, случай далеко не единственный. Взять, к примеру, группу «Би-2», чей лидер Лева, он же Егор Бортник (признан в РФ иноагентом), окончательно открестился от России, сбежав после начала спецоперации в Израиль, а своих когда-то сограждан и вовсе называл животными. Это не мешало его коллективу продолжать концертную деятельность в стране, а Смольный в свою очередь ее поддержал. Тогда музыкантам разрешили выступить на сцене «Газпром-Арены».

И подобные эксцессы, к сожалению, уже перестают быть чем-то удивительным. При Беглове культура Петербурга, можно сказать, отдана на откуп противникам СВО и действий российских властей в целом. Чего только стоит назначение на должность директора Центрального выставочного зала «Манеж» госпожи Анны Яловой, близкой родственницы бывшего президента Украины Петра Порошенко. Террориста, который призывал к убийству русских, а сегодня спонсирует нацистские группировки незалежной. Но губернатор к тому назначению лично приложил руку.

В связи с этим хочется обратиться к главе культурной столицы с прямым вопросом. С какой такой стати, уважаемый Александр Дмитриевич, при всем вашем публичном патриотизме вы позволяете в вашей же вотчине выступать артистам, которых большинство петербуржцев считают предателями Родины, каковыми они и являются? А тем более тратить на это деньги налогоплательщиков, чьей поддержкой бойцов ВС РФ вы так любите хвастаться.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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