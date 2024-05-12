Фиктивная регистрация мигрантов: против водителя упавшего в Мойку автобуса возбуждено новое уголовное дело

В Санкт-Петербурге в отношении водителя Рахматшоха Курбонова, в результате действий которого 10 мая автобус опрокинулся в Мойку и погибли люди, возбуждено новое уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе предварительного следствия было установлено, что водитель автобуса в феврале-марте 2024 года за денежное вознаграждение осуществил фиктивную постановку на учет не менее 10 иностранных граждан в принадлежащей ему квартире», – уточнили в Следкоме.

По данному факту следственными органами ГСУ СК России по г.Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3. УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также проверяют иные факты нарушения миграционного законодательства.

Накануне в Петербурге был задержан еще один подозреваемый по уголовному делу о гибели людей при падении автобуса в реку. Был задержан начальник автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку людей.

«В соответствии с должностной инструкцией на указанное лицо возлагались обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, осуществляющих трудовую деятельность в ООО «Такси». По данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха», – отмечали в Следкоме.

Напомним, днем 10 мая автобус начал вилять во время движения по маршруту, а при въезде на Поцелуев мост протаранил ограждение и вылетел в реку Мойка. При падении погибли 7 человек, только одному пассажиру удалось выжить, он находится в реанимации. По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находились около 20 человек.

Сегодня Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал водителя автобуса Курбонова по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей. Он признал свою вину.

Санкт-Петербург, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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