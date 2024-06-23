Кирилла Метелева задержали за вымогательство у кандидата в губернаторы Петербурга Михайловой

Петербургский журналист, главред издания «Версия на Неве» и владелец «Конкретно.ру» Кирилл Метелев подозревается в вымогательстве за «блок на негатив» в отношении кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Марии Михайловой.

Как стало известно от источников в правоохранительных органах, задержание Кирилла Метелева, связано с вымогательством. Его подозревают в продаже так называемого «блока на негатив» – таким образом Метелев по версии следствия пытался шантажировать кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга от партии «Родина» и гендиректора АО Корпорация «ИнФинТех» Марию Михайлову.

По информации в открытых источниках становится ясно, что Метелева мог иметь отношение к публикации заказных негативных материалов в отношении Михайловой.

«Статья стала показательной поркой кандидата: «Плати, иначе напишем еще хуже» – комментирует ситуацию тегеграм-канал «Вечерний Питер».

Подтвердила информацию и пресс-служба АО Корпорация «ИнФинТех» в своем Телеграм-канале:

В соответствии со статьей 161 УПК РФ, данные предварительного расследования не подлежат разглашению и могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя или дознователя и только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым.

Известно, что задержание Кирилла Метелева произошло с поличным, при получении крупной суммы денег за тот самый блок на негатив в отношении Михайловой. И задержан он был в офисном здании на Красных Текстильщиков, где расположена «Корпорация ИнФинТех».

Впрочем, петербургские телеграмм-каналы с отсылкой к собственным источникам, сообщают, что Метелев все-таки пытался «продать» блок не только кандидату в губернаторы, но и спецпредставителю губернатора Санкт-Петербурга Александру Малькевичу.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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