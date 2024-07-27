Глава технопарка «ИнФинТех» Михайлова стала руководителем координационного штаба Беглова на выборах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил главу технопарка «ИнФинТех» Марию Михайлову координатором своего штаба на будущих выборах. Ей уже выдали соответствующее удостоверение.

Вручал документ депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ Сергей Боярский. В своей речи Михайлова выразила поддержку Беглову и заявила, что намерена содействовать всем процессам развития Санкт-Петербурга, включая налаживание контактов с бизнес-сообществом для помощи городу.

«От лица всего предпринимательского сообщества хочу пожелать Александру Дмитриевичу победы на этих выборах. Мы поддерживаем и считаем своим долгом взять на себя часть важной работы по координации бизнеса вокруг помощи городу. Мы стремимся не только к тому, чтобы город поддерживал нас, но и к активному включению в процессы управления для эффективного развития Санкт-Петербурга», – отметила Мария Михайлова.

Мария Михайлова – известная личность в бизнес-среде Санкт-Петербурга. Она координировала деятельность больше пяти тысяч предпринимателей. Именно этот факт оказался ключевым в решении Александра Беглова пригласить ее в свою команду. Поскольку она сможет наладить диалог между городскими властями и бизнесом.

Кроме того, Михайлова возглавляет IT-компанию «ИнФинТех», которая сейчас является центром передовых технологий и инноваций. Беглов понимает, что за цифровыми технологиями будущее, в том числе это новые рабочие места и инвестиции в город. В его программе есть часть о модернизации Санкт-Петербурга, где в любом случае понадобится опыт и навыки Михайловой.

Таким образом, назначение Марии Михайловой – это вполне ожидаемое стратегическое решение со стороны действующего губернатора. Он укрепляет свои позиции за счет новых членов в своей команде. В случае с Михайловой упор был сделан на экспертность в вопросах взаимодействия с бизнес-сообществом и модернизацию Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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