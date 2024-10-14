В Санкт-Петербурге водитель-иностранец нарушил ПДД 1453 раза

В Санкт-Петербурге сотрудники Госавтоинспекции выявили водителя, который за год 1453 раза нарушил правила дорожного движения. Мужчина ездил на машине с иностранными номерами.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, злостных нарушителей выявили в ходе специализированной проверки. Иностранцы имеют право въезжать на своих машинах в Россию и передвигаться с номерами того государства, где машина была зарегистрирована. При этом зачастую такие водители думают, что нарушения ими ПДД не фиксируются.

«В действительности у сотрудников ГАИ уже давно разработан алгоритм, позволяющий выявлять в потоке машин «иностранцев»-нарушителей, в специальной базе которых копятся все их «достижения», среди которых, как правило, превышение допустимой скорости и движение по выделенной для общественного транспорта полосе», – сообщили в МВД.

Рекордсменом среди остановленных автомобилей стал BMW третьей серии, зарегистрированный в ближнем зарубежье. Было установлено, что его владелец за год 1453 раза нарушил ПДД, «насобирав» штрафов на 363 тысячи рублей. Машину изъяли, а водителя доставили в военкомат, где его поставили на воинский учет, добавили в ведомстве.

Всего за время рейда сотрудники ГАИ проверили примерно полторы тысячи автомобилей с иностранными госномерами, на счету водителей которых оказалось около 2,3 тысячи административных правонарушений. За наиболее серьезные проступки изъяли 91 автомобиль, 20 машин передадут в таможенные органы из-за нарушения процедуры временного ввоза.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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