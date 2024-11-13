В России предложили аннулировать иностранные права водителей-нарушителей

В России хотят лишать иностранного водительского удостоверения граждан, нарушающих правила. Соответствующий законопроект готовится к внесению в Госдуму.

Поправки предлагается внести в закон «О безопасности дорожного движения». Сейчас удостоверения, выданные в других странах, можно использовать в течение года с даты получения вида на жительство или российского гражданства, а также с даты въезда в РФ.

По словам авторов инициативы, отсрочка позволяет садиться за руль водителям, которые не имеют соответствующих знаний или не соблюдают ПДД. Так в прошлом году количество ДТП по вине водителей с иностранными правами увеличилось более чем на 6,5%.

Если изменения будут приняты, то зарубежные национальные и международные водительские права будут признаваться недействительными со дня вступления в силу постановления по делу об административном правонарушении.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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