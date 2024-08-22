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Четверг, 22 августа 2024, 12:54 мск

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В Москве выявлена подпольная типография, в которой мигранты штамповали фальшивые документы

В Москве задержаны трое граждан одного из государств ближнего зарубежья, которые подозреваются в подделке документов для совершения мошенничества и других противоправных деяний. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в ходе обысков изъято более тысячи недействительных и фальсифицированных документов, удостоверяющих личность, поддельные печати, оргтехника, расходные материалы для производства.

Предварительно установлено, что иностранцы, один из которых ранее судим за аналогичное преступление, с помощью графических редакторов и оргтехники изготавливали большой ассортимент подделок – паспорта иностранных граждан, миграционные карты, водительские удостоверения.

По информации полицейских, поддельные паспорта затем использовались для получения кредитных карт и хищения заемных средств.

Уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 327 УК РФ.

Все фигуранты заключены под стражу, проводятся мероприятия по установлению их соучастников и выявлению всех эпизодов противоправной деятельности.

Москва, Елена Володина

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Метки / Нелегальная миграция

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