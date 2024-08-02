В России выросло число погибших в авариях по вине иностранцев

В России выросло число погибших в дорожно-транспортных происшествиях, случившихся по вине водителей-иностранцев. Об этом свидетельствуют данные Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ.

За первое полугодие на российских дорогах из-за нарушения ПДД водителями-иностранцами погибли 243 человека. Это на 23,4% больше показателей за первые шесть месяцев прошлого года, пишут «Известия».

Тем временем, общее число автоаварий, связанных с иностранными водителями, сократилось на 1,3%. Всего за шесть месяцев в России произошло 2467 таких происшествий.

Чаще всего водители-иностранцы попадали в аварии в Москве (18,2%) и Санкт-Петербурге (14,7%), а также в Магаданской (13,4%) и Московской (11,9%) областях, в Хабаровском крае (11%) и Мурманской области (8,7%).

По данным НЦ БДД, чаще всего виновниками автоаварий становятся водители – граждане Узбекистана (628 ДТП за первое полугодие), Киргизии (597), Таджикистана (484) и Армении (142).

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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