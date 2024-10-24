Финляндия полностью закрыла два пропускных пункта на границе с Россией

Финляндия заявила о полном прекращении работы двух контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией. Об этом говорится в сообщении пограничной службы страны.

Работу прекратили КПП в Париккале и Инари. Решение о закрытии пропускных пунктов было принято в октябре. При этом движение через границу в этих местах прекратилось еще в 2022 году.

В настоящее время обе страны приступили к практическим мерам по закрытию объектов, в том числе демонтажу дорожных указателей.

Через КПП Париккалы и Инари в основном перевозили лес. Движение остановилось из-за санкций Евросоюза и прекращения импорта древесины.

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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