российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 12 января 2025, 17:08 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

Аэропорт «Пулково» заработал в штатном режиме

Петербургский аэропорт «Пулково» возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщил представитель Росавиации.

Первым самолетом, который приземлился в аэропорту Пулково после временного закрытия этой воздушной гавани, стал лайнер авиакомпании S7 из Новосибирска. За ним приземлился самолет авиакомпании «Россия» из Горно-Алтайска.

«На 13:30 МСК аэропорт Пулково работает штатно», – уточнили в ведомстве.

Ранее сегодня сообщалось о полной приостановке работы аэропорта из-за неблагоприятных метеоусловий. Более 30 самолетов были направлены на запасные аэродромы.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Северо-Запад, Центр России, Россия, Транспорт, Туризм,