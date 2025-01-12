Аэропорт «Пулково» снова работает с перебоями

В районе петербургского аэропорта «Пулково» вновь зафиксированы сильные ливневые осадки в виде снега, в результате чего принято решение приостановить прием и выпуск самолетов для проведения работ по очистке взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщил представитель Росавиации.

По его словам, пока работа аэропорта приостановлена на 40 минут до 17:10 мск. «В этот период возможны «уходы» самолетов, совершающих рейсы в Пулково, на запасные аэродромы», – уточняется в сообщении.

В период работы аэропорта, после его открытия в 13:20 мск, «Пулково» обслужил суммарно на прилет и вылет более 10 рейсов.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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