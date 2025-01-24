ПВО за час сбила три украинских БПЛА над Ленинградской областью

Средства противовоздушной обороны пресекли атаку трех украинских беспилотников на объекты на территории Ленинградской области, сообщает Минобороны РФ.
По информации ведомства, все три дрона ВСУ были уничтожены с 06:00 до 07:00 мск.
Ранее губернатор региона Александр Дрозденко сообщал о сбитии двух украинских БПЛА в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью. Он уточнил, что никто не пострадал, разрушений на земле нет.
Всего за ночь силы ПВО уничтожили 121 дрон ВСУ в небе над 13 российскими регионами. Судя по всему, это была самая крупная атака вражеских беспилотников на Россию с начала года.
Москва, Наталья Петрова
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