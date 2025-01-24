ПВО отразила самую крупную атаку дронов ВСУ на регионы России с начала года

Российские военные минувшей ночью отразили самую массированную атаку украинских беспилотников на российские регионы с начала текущего года. По данным Минобороны РФ, силы противоздушной обороны уничтожили 121 БПЛА над 13 регионами. Шесть дронов ВСУ нейтрализовано в небе над Московской областью и один над Москвой. Больше всего беспилотников – 37 штук – сбито над Брянской областью.

Еще 20 БПЛА перехвачено над Рязанской областью, по 17 – над Курской и Саратовской областями, семь – над Ростовской областью, шесть – над Белгородской, три – над Воронежской областями. По два беспилотника уничтожено над территориями Тульской, Орловской и Липецкой областями и один над Крымом.

Мэр Сергей Собянин сообщал, что украинские дроны были сбиты в Коломне, Раменском городском округе, Подольске, Щелкова, а также в Новой Москве – Троицком административном округе. Градоначальник отмечал, что на месте падения обломков в Коломне и Раменском, предварительно, разрушений и пострадавших нет.

По информации воронежского губернатора Александра Гусева, в одном из городских округов региона обломки БПЛА упали на многоквартирный дом, в результате повреждено остекление ряда квартир. Никто не пострадал.

В Рязани после атаки беспилотников загорелся частный дом. Возгорание быстро потушили, пострадавших нет, сообщал губернатор региона Павел Малков.

Утром украинские дроны попытались атаковать Ленинградскую область. Два беспилотника были уничтожены средствами ПВО в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью, написал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем тг-канале. По его данным, жертв и разрушений нет.

Добавим, что на фоне атак БПЛА ночью вводились ограничения в столичных аэропортах Внуково и Домодедово, а также в аэропорту Жуковский. Кроме того, утром приостановили работу аэропорты Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Уфы. К настоящему времени ограничения сняты в аэрогаванях Пензы, Саратова и Ульяновска.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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