Финляндия проведет свое расследование ЧП на танкере в Ленобласти

Власти Финляндии намерены провести собственное расследование чрезвычайного происшествия в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом сообщил премьер-министр Петтери Орпо.

«Финские власти расследуют ситуацию. Финляндия усилила готовность к реагированию на разливы нефти», – написал политик на своей странице в соцсети.

Финские пограничники направили в район происшествия самолеты разведки. Разлива нефтепродуктов не обнаружено. Расследование ситуации в сфере международного сотрудничества будет продолжено.

Накануне сообщалось, что в Ленинградской области сел на мель танкер, загруженный 130 тысячами тонн мазута. В результате ЧП у судна было повреждено машинное отделение.

От Усть-Луги до Финляндии – около 100 км на север через Финский залив.

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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