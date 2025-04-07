«У каждого в машине свой запасик»: таксисты начали торговать алкоголем в Вологде

В Вологодской области за месяц действия ограничений на продажу алкоголя образовался черный рынок спиртных напитков. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Как отмечают местные жители, алкоголем в любое время суток торгуют в том числе таксисты, имеющие запас спиртного в багажнике.

«Таксисты просто озолотились! У каждого в машине свой запасик небольшой. Вызову такси на вокзал – он недовольный такой: «В багажнике места нет, ставь в салоне». А почему? Потому что в багажнике у него полный набор, чего изволите. Если не хватает – «наливайки» работают по городу. Какие там ограничения, кроме денежных – бутылка водки 800 рублей стоит», – приводит издание слова одного из горожан.

Репортеру издания дали совет в комментариях к заказу такси написать «нужна водка». И действительно, по словам журналиста, приехавший таксист продал ему пол-литровую бутылку водки в два раза дороже, чем она стоит в магазине.

Напомним, с 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи спиртного. Приобрести алкоголь в рабочие дни можно только с 12:00 до 14:00. В выходные и праздники сохранился привычный режим торговли.

Ранее сообщалось, что из-за ограничения розничной продажи спиртного в регионе начали закрываться магазины алкогольных напитков.

Вологда, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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