Убийца певца Игоря Талькова заочно приговорен к 13 годам колонии

Петроградский районный суд Петербурга вынес приговор по делу об убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году. Суд заочно признал бывшего концертного директора Талькова Валерия Шляфмана виновным в убийстве музыканта и покушении на представителя певицы Азизы Игоря Малахова. Шляфман получил 13 лет колонии общего режима, сообщает Следственный комитет РФ. Обвинение запрашивало для него 14 лет колонии строгого режима.

Шляфман привлечен к ответственности по п. «д» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное общеопасным способом) и ст. 15, п. «д» ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное общеопасным способом) заочно, поскольку скрывается в Израиле с 1992 года.

Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года в возрасте 34 лет во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, где проходил сборный концерт известных отечественных исполнителей. Следствием и судом установлено, что за кулисами между представителями Талькова и певицы Азизы – Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым – произошел конфликт из-за очередности выхода артистов на сцену. Споры переросли в потасовку с применением огнестрельного и газового оружия. В итоге Малахов был избит, а Шляфман отобрал у него револьвер и выстрелил в него, но пуля попала в сердце и легкие Талькову. Певец скончался от смертельного ранения на месте.

После этого Шляфман скрылся в Израиле, где находится до настоящего времени. В 1992 году его заочно привлекли в качестве обвиняемого в совершении убийства по неосторожности. Но после возобновления расследования в 2021 году следователи на основании собранных доказательств пришли к выводу, что Шляфман причастен к совершению умышленных преступлений. В октябре 2024 года следователи в Израиле допросили Шляфмана.

Расследование резонансного дела продолжалось 33 года. Следователи проделали большую работу, им по крупицам удалось восстановить картину вечера перед выступлением исполнителей. Были допрошены более 150 свидетелей, в том числе артисты эстрады, работники Дворца спорта и сотрудники милиции, присутствовавших на месте происшествия. Также специалисты провели ряд генетических исследований. Кроме того, были допрошены эксперты, проводившие экспертизы в 1991-1992 годах. Одним из доказательств по уголовному делу стала рубашка Шляфмана, в которую он был одет в момент совершения преступления, отметили в СКР. На правом рукаве рубашки эксперты обнаружили пороховые следы выстрела и крови Талькова.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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