Раскрыто дело об убийстве певца Игоря Талькова

Главное следственное управление по Санкт-Петербургу завершило расследование убийства певца Игоря Талькова. Как сообщает пресс-служба ведомства, обвинения будут выдвинуты в отношении концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом.

В ходе работы следствие установило, что в октябре 1991 года во время конфликта за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» Шляфман пытался застрелить из револьвера Игоря Малахова, представителя одного из артистов, но смертельно ранил Талькова.

После этого Шляфман скрылся в Израиле. В 1992 году его заочно привлекли в качестве обвиняемого в совершении убийства по неосторожности. Но в 2021 году, после возобновления расследования, следователи пришли к выводу, что Шляфман причастен к совершению умышленных преступлений.

Следователи проделали большую работу: допросили более 150 свидетелей, в том числе артистов эстрады, работников Дворца спорта и сотрудников милиции, присутствовавших на месте происшествия, назначили генетические исследования. Допросили также и специалистов, проводивших экспертизы в 1991-1992 годах. У одного из них изъяли вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, что имеет существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству.

Уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, добавили в СК.

Напомним, что 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге проходил сборный концерт известных отечественных исполнителей. За кулисами между представителями Талькова и певицы Азизы – Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым – произошел конфликт, связанный с очередностью выхода артистов на сцену. Споры спровоцировали потасовку с применением огнестрельного и газового оружия. В итоге Малахов был избит, а Шляфман отобрал у него револьвер и выстрелил в него, но пуля попала в сердце и легкие Талькову. Смерть Талькова вызвала большой резонанс в обществе. Следствие по делу продолжалось 33 года.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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