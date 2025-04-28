В аэропорту Пулково ввели ограничения на полеты

В санкт-петербургском аэропорту Пулков с с 07:25 мск введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», – отметил пресс-секретарь ведомства.
Минобороны России ранее сообщило, что в течение прошедшей ночи силы ПВО уничтожили 115 беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами и Черным морем.
Санкт-Петербург, Наталья Петрова
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